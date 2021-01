Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso domenica 10 gennaio su Canale5, Live costretta a slittare (Di sabato 9 gennaio 2021) Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso domenica 10 gennaio su Canale5: il ritorno di Live – Non è la D’Urso slitta di una settimana per lasciare spazio all’intervista che il Pontefice ha rilasciato in esclusiva mondiale al Tg5, trasmessa in access prime time. Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso L’intervista del Papa va in onda alle ore 20.40 di domenica 10 gennaio su Canale 5, subito dopo il telegiornale della sera, aprendo una serata interamente dedicata a Bergoglio e al suo Pontificato, dopo un anno in cui lo stesso Francesco è stato un punto di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)fa10su: il ritorno di– Non è laslitta di una settimana per lasciare spazio all’intervista che il Pontefice ha rilasciato in esclusiva mondiale al Tg5, trasmessa in access prime time.faL’intervista delva in onda alle ore 20.40 di10su Canale 5, subito dopo il telegiornale della sera, aprendo una serata interamente dedicata a Bergoglio e al suo Pontificato, dopo un anno in cui lo stessoè stato un punto di ...

