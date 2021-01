Netanyahu fa di Israele il laboratorio della Pfizer. Amnesty: palestinesi discriminati (Di domenica 10 gennaio 2021) «Entro la fine di marzo saremo il primo paese al mondo ad uscire dalla pandemia. Per quella data tutti gli israeliani che vorranno, sopra i 16 anni, saranno vaccinati». Una promessa forte quella fatta giovedì sera da Benyamin Netanyahu alla sua gente. Giunta alla vigilia del nuovo lockdown rigoroso deciso dal governo per contenere la grave diffusione contagio – che ha superato gli 8mila casi positivi al giorno questa settimana – e mentre dal ministero della sanità annunciavano la brusca … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 10 gennaio 2021) «Entro la fine di marzo saremo il primo paese al mondo ad uscire dalla pandemia. Per quella data tutti gli israeliani che vorranno, sopra i 16 anni, saranno vaccinati». Una promessa forte quella fatta giovedì sera da Benyaminalla sua gente. Giunta alla vigilia del nuovo lockdown rigoroso deciso dal governo per contenere la grave diffusione contagio – che ha superato gli 8mila casi positivi al giorno questa settimana – e mentre dal ministerosanità annunciavano la brusca … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

