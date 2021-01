Mihajlovic: “Non cerco scuse ma Marassi è un campo di patate” (Di sabato 9 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha commentato così la deludente prestazione dei suoi contro il Genoa a Sky Sport: “Questo è un campo di patate, in Serie A nel ventunesimo secolo è una vergogna un campo del genere. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, una squadra tecnica in un campo così perdi i tempi di gioco, chi deve rompere il gioco si trova più facilmente. Non so come abbiamo perso oggi, era impossibile perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo dire nulla”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Sinisaha commentato così la deludente prestazione dei suoi contro il Genoa a Sky Sport: “Questo è undi, in Serie A nel ventunesimo secolo è una vergogna undel genere. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, una squadra tecnica in uncosì perdi i tempi di gioco, chi deve rompere il gioco si trova più facilmente. Non so come abbiamo perso oggi, era impossibile perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo dire nulla”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

