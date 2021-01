Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Pinturault allunga in vetta, +115 su Kilde (Di sabato 9 gennaio 2021) Alexis Pinturault ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Il francese ha vinto il secondo gigante di Adelboden, ha piazzato la terza vittoria consecutiva in questa specialità e ha mosso un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino si è issato a quota 675 punti e ora ha 115 lunghezze di vantaggio sul norvegese Aleksander Kilde (oggi quinto). Lo svizzero Marco Odermatt è attardata di 174 punti, decisamente più lontani il croato Filip Zubcic e il norvegese Henrik Kristoffersen. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino e la graduatoria di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Alexishato in testa allagenerale delladeldi sci. Il francese ha vinto il secondo gigante di Adelboden, ha piazzato la terza vittoria consecutiva in questa specialità e ha mosso un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo. Il transsi è issato a quota 675 punti e ora ha 115 lunghezze di vantaggio sul norvegese Aleksander(oggi quinto). Lo svizzero Marco Odermatt è attardata di 174 punti, decisamente più lontani il croato Filip Zubcic e il norvegese Henrik Kristoffersen. Di seguito lagenerale delladeldi scie la graduatoria di ...

sportface2016 : #Biathlon - La classifica aggiornata di Coppa del Mondo femminile - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo Ma su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - sportli26181512 : Sci, Sofia Goggia domina la discesa di St. Anton: i risultati di coppa del mondo: Netto successo dell'azzurra in Sv… - Sportflash24 : Diretta #sci alpino #CoppaDelMondo 9 gen.21: a #StAnton Sofia #Goggia provvisoriamente al comando nella discesa lib… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino Coppa del Mondo Fem su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova in testa, +139 su Gisin. Sofia Goggia al 3° posto! OA Sport Calcio: Conte, voglio risultati da prossime partite

(ANSA) – MILANO, 09 GEN – “Penso che il risultato sia alla base di tutto anche perchè condiziona i giudizi e adesso voglio vedere i risultati. Ci aspettano partite con squadre davvero forti e ne siamo ...

Sci alpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile dopo gigante Adelboden 9 gennaio

Sci alpino - La classifica di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo lo slalom gigante di Adelboden di sabato 9 gennaio.

(ANSA) – MILANO, 09 GEN – “Penso che il risultato sia alla base di tutto anche perchè condiziona i giudizi e adesso voglio vedere i risultati. Ci aspettano partite con squadre davvero forti e ne siamo ...Sci alpino - La classifica di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo lo slalom gigante di Adelboden di sabato 9 gennaio.