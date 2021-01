Woxic è stato tenuto in panchina da Cloud9

Leggi su esports247

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ha deciso sorprendentemente di far sedere inil giocatore turco Özgür “??” Eker per ragione ancora ignote ma sicuramente non legate alle sue performance in AWPer. Questa notizia però potrebbe spiegare molto facilmente il perchè dell’interesse diper la stella Xeppaa ex Chaos. La notizia è stata riportata prima da HLTV.org e poi da 1pv.fr giovedì.fa parte dida metà settembre. Il suo contratto firmato con l’organizzazione americana vale 1.4 milioni di dollari circa per una durata di 3 anni comprendendo anche tutte le spese per le trasferte. Prima di questo capitolo della sua carrierafaceva parte della squadra di esports tedesca Mousesports. Anche qui la sua avventura non era però finita nel migliore dei modi; era ...