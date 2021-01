Viareggio: prescritti omicidi colposi, appello Bis. Disperazione dei parenti delle vittime (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi per la strage di Viareggio a seguito dell'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. A deciderlo è stata la corte di Cassazione, rinviando alla corte d'appello di Firenze la riapertura dell'appello bis, anche per l'ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Molti dei parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime quando hanno ricevuto la notizia del verdetto. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati dichiaratigliper la strage dia seguito dell'esclusione dell'aggravante della violazionenorme sulla sicurezza nel lavoro. A deciderlo è stata la corte di Cassazione, rinviando alla corte d'di Firenze la riapertura dell'bis, anche per l'ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Molti deisono scoppiati in lacrime quando hanno ricevuto la notizia del verdetto.

