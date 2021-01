Una canzone d’amore per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: l’idea di Malgioglio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 è certamente il concorrente più amato e quello che meriterebbe la vittoria a mani basse. Oltre che per la sua verve, ironia e intelligenza, Zorzi si è sicuramente fatto notare per la storia d’amore impossibile con Francesco Oppini, un sentimento che ha ispirato anche Cristiano Malgioglio per una canzone. Un brano per la storia tra Oppini e Zorzi «Nessun uomo mi ha mai fatto piangere tranne Francesco Maria Oppini».#tzvip pic.twitter.com/UT4Uw5pwjs — c’ho riflettuto (@gggreatescape) January 6, 2021 Tommaso Zorzi al GF Vip 5 aveva dall’inizio instaurato una bella amicizia con il figlio di Alba Parietti, un ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 è certamente il concorrente più amato e quello che meriterebbe la vittoria a mani basse. Oltre che per la sua verve, ironia e intelligenza,si è sicuramente fatto notare per la storiaimpossibile con, un sentimento che ha ispirato anche Cristianoper una. Un brano per la storia tra«Nessun uomo mi ha mai fatto piangere tranneMaria».#tzvip pic.twitter.com/UT4Uw5pwjs — c’ho riflettuto (@gggreatescape) January 6, 2021al GF Vip 5 aveva dall’inizio instaurato una bella amicizia con il figlio di Alba Parietti, un ...

