The Good Doctor 4: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 8 gennaio 2021) quante puntate sono previste per The Good Doctor 4 in onda dall’8 gennaio 2021 su Rai 2? In tutto per la quarta stagione della serie tv, già in onda negli Stati Uniti, andranno in onda 20 episodi (o puntate). quando? Il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 2. La prima puntata della serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, sarà trasmessa l’8 gennaio 2021; l’ultima (salvo cambiamenti di programmazione) il 21 maggio 2021. Ogni puntata sarà composta da un solo episodio e avrà una durata di circa 50 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 per The Good Doctor 4 (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021)sono previste per The4 in onda dall’8 gennaio 2021 su Rai 2? In tutto per la quarta stagione della serie tv, già in onda negli Stati Uniti, andranno in onda 20 episodi (o).? Il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 2. La prima puntata della serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, sarà trasmessa l’8 gennaio 2021; l’ultima (salvo cambiamenti di programmazione) il 21 maggio 2021. Ogni puntata sarà composta da un solo episodio e avrà unadi circa 50 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 per The4 (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima ...

