Stefano De Martino svela in che rapporti è con Belen: “Le cose vanno davvero bene…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel numero di Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 6 gennaio, è presente un’intervista fatta a Stefano De Martino, in cui sono emerse delle confessioni su Belen. La loro è sempre stata una relazione che ha generato molta curiosità e sgomento, pertanto, quando si è conclusa, ha lasciato molto malcontento. Ad ogni modo, ciò che non è mai andato troppo a genio ai fan è stato il non sapere quali siano state le cause reali che li hanno condotti verso la separazione definitiva. Se Belen, da un lato, ha fornito qualche dettagli, Stefano è sempre stato molto più reticente, almeno fino ad oggi. Vediamo, infatti, quello che è emerso. Il rapporto tra Stefano e Belen Stefano De Martino si è aperto ai microfoni di Chi ed ha fatto delle ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel numero di Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 6 gennaio, è presente un’intervista fatta aDe, in cui sono emerse delle confessioni su. La loro è sempre stata una relazione che ha generato molta curiosità e sgomento, pertanto, quando si è conclusa, ha lasciato molto malcontento. Ad ogni modo, ciò che non è mai andato troppo a genio ai fan è stato il non sapere quali siano state le cause reali che li hanno condotti verso la separazione definitiva. Se, da un lato, ha fornito qualche dettagli,è sempre stato molto più reticente, almeno fino ad oggi. Vediamo, infatti, quello che è emerso. Il rapporto traDesi è aperto ai microfoni di Chi ed ha fatto delle ...

