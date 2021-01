Stasera in tv “Pane, amore e…”: Sophia Loren insegna il mambo a Vittorio De Sica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il favoloso Regno di Napoli. Il più adatto a esprimere la nostalgia, per il linguaggio dialettale, per la vita rustica e popolare. Non ha bisogno d’inventare Dino Risi, regista nel 1955 della serie “Pane, amore e…“, che per ben due volte fu diretta da Luigi Comencini; si limita a guardare e a raffigurare la vita vera, i suoi costumi, le sue superstizioni, i suoi miracoli. Il primo film, tra i precedenti, ad essere a colori. Tra scugnizzi, umili e illustri, la Sorrento di quel tempo sospeso, bello perché scomparso, torna Stasera in tv in “Pane, amore e…“. Che ognuno completi il titolo con ciò che più amerà di questo film. Come se ci fossimo separarti soltanto ieri da questa pellicola, da quelle schegge di colore che dipingono la costiera e la giovinezza. Sophia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il favoloso Regno di Napoli. Il più adatto a esprimere la nostalgia, per il linguaggio dialettale, per la vita rustica e popolare. Non ha bisogno d’inventare Dino Risi, regista nel 1955 della serie “e…“, che per ben due volte fu diretta da Luigi Comencini; si limita a guardare e a raffigurare la vita vera, i suoi costumi, le sue superstizioni, i suoi miracoli. Il primo film, tra i precedenti, ad essere a colori. Tra scugnizzi, umili e illustri, la Sorrento di quel tempo sospeso, bello perché scomparso, tornain tv in “e…“. Che ognuno completi il titolo con ciò che più amerà di questo film. Come se ci fossimo separarti soltanto ieri da questa pellicola, da quelle schegge di colore che dipingono la costiera e la giovinezza....

