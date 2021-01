Sci di fondo, Francesco De Fabiani: “Brucia il secondo posto, dovrò cambiare tattica” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesco De Fabiani ha conquistato un fantastico secondo posto nella 15 km mass start in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2021. L’azzurro è sempre rimasto nelle posizioni di vertice e ha battagliato alla pari con il fuoriclasse russo Alexander Bolshunov, mancando la vittoria per un soffio. Il valdostano ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “Pur arrivando da un inizio di Tour de ski un po’ difficile oggi sono riuscito a rifarmi. Avrei voluto rifarmi anche del secondo posto a pochi secondi di due anni fa, ma è andata così anche oggi. Un po’ Brucia. Credo che dovrò cambiare tattica in futuro. Con Bolshunov e Klaebo questa tattica non basta. Stavo bene, non volevo farmi ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)Deha conquistato un fantasticonella 15 km mass start in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2021. L’azzurro è sempre rimasto nelle posizioni di vertice e ha battagliato alla pari con il fuoriclasse russo Alexander Bolshunov, mancando la vittoria per un soffio. Il valdostano ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “Pur arrivando da un inizio di Tour de ski un po’ difficile oggi sono riuscito a rifarmi. Avrei voluto rifarmi anche dela pochi secondi di due anni fa, ma è andata così anche oggi. Un po’. Credo chein futuro. Con Bolshunov e Klaebo questanon basta. Stavo bene, non volevo farmi ...

