Salvini in Via D'Amelio con l'immagine di Borsellino sulla mascherina. PD e M5s indignati

Polemiche sulla decisione di Matteo Salvini di indossare, durante una visita in Via D'Amelio, una mascherina raffigurante il giudice Paolo Borsellino. "Una vomitevole passerella", secondo il fratello del magistrato ucciso dalla Mafia. La visita a Palermo di Matteo Salvini lascia dietro di sé strascichi polemici. Il leader della Lega, oggi nel capoluogo siciliano, ha infatti L'articolo proviene da Leggilo.org.

