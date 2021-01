Renzi: “Conte lasci i Servizi Segreti per chiarire i rapporti con Trump” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Se il premier mira alla conta in Parlamento per poi andare alle elezioni, vorrà dire che per lui in futuro ci saranno solo le lezioni universitarie. E la politica andrà avanti. Ora daremo la risposta che si meritano”. Italia Viva non arretra e continua a cercare lo scontro con il premier Conte, inoltre – si legge sul Corriere della Sera – pubblica una nota con cui chiede al primo ministro di “lasciare la delega per i Servizi”, specificando che “va fatta chiarezza sulle visite a Roma di William Barr”, l’attorney general dell’amministrazione Trump che nell’estate del 2019 incontrò—fuori da ogni protocollo — gli 007 italiani. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi accusa il premier di una reazione troppo tiepida nei confronti di Trump, ritenuto il vero responsabile dei disordini e ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Se il premier mira alla conta in Parlamento per poi andare alle elezioni, vorrà dire che per lui in futuro ci saranno solo le lezioni universitarie. E la politica andrà avanti. Ora daremo la risposta che si meritano”. Italia Viva non arretra e continua a cercare lo scontro con il premier, inoltre – si legge sul Corriere della Sera – pubblica una nota con cui chiede al primo ministro di “are la delega per i”, specificando che “va fatta chiarezza sulle visite a Roma di William Barr”, l’attorney general dell’amministrazioneche nell’estate del 2019 incontrò—fuori da ogni protocollo — gli 007 italiani. Il leader di Italia Viva Matteoaccusa il premier di una reazione troppo tiepida nei confronti di, ritenuto il vero responsabile dei disordini e ...

LegaSalvini : Salvini: 'Siamo pronti a tornare in piazza, in maniera educata e ordinata. Non possiamo stare ancora in balia dei c… - fattoquotidiano : Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora… - SusannaCeccardi : Non si ferma la lotta per le poltrone, tutto questo mentre gli Italiani affrontano la crisi peggiore degli ultimi c… - La_manina__ : @mariolavia Così Renzi può divertirsi a fare il tiro al piccione direttamente con un premier del PD, dopo averlo fa… - GaetanoRizzo18 : Ho appena sentito Bersani dire che Renzi vuole fare con Conte quello che fece con Letta Ha dimenticato il voto in d… -