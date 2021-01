Nuovo Dpcm 16 gennaio: oggi arriva il monitoraggio dell’Iss per stabilire i colori delle regioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) In attesa del Nuovo Dpcm del governo, previsto per il 16 gennaio, oggi, venerdì 8 gennaio, arriva il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla situazione epidemiologica nelle diverse regioni italiane. Da lunedì 11 gennaio, dunque, il Paese tornerà nella divisione per colori pre-natalizia: diversi, però, i parametri, basati sull’indice di trasmissibilità. Con indice Rt pari o maggiore di 1.25 le regioni passeranno in zona rossa, mentre superiore a 1 si va in zona arancione. Con il virus che ha ripreso a circolare velocemente, saranno tante le regioni in cui verranno applicate misure restrittive. Tra queste il Lazio, in bilico tra il giallo e arancione. Nel secondo caso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021) In attesa deldel governo, previsto per il 16, venerdì 8ildell’Istituto superiore di sanità sulla situazione epidemiologica nelle diverseitaliane. Da lunedì 11, dunque, il Paese tornerà nella divisione perpre-natalizia: diversi, però, i parametri, basati sull’indice di trasmissibilità. Con indice Rt pari o maggiore di 1.25 lepasseranno in zona rossa, mentre superiore a 1 si va in zona arancione. Con il virus che ha ripreso a circolare velocemente, saranno tante lein cui verranno applicate misure restrittive. Tra queste il Lazio, in bilico tra il giallo e arancione. Nel secondo caso ...

