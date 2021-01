No alla Juve ed atto d’amore alla Samp: Fabio Quagliarella incanta ancora (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sono storie che non possono finire per interessi o per l’idea della gloria, eventuale, finale. Certi amori, resistono, anche nell calcio. Fabio Quagliarella (Facebook)Nei giorni scorsi, con l’approssimarsi dell’apertura della sessione invernale del calciomercato, una voce clamorosa, ha iniziato man mano a farsi sempre più ingombrante e realistica. La Juventus, alla ricerca di un attaccante di riserva, avrebbe messo gli occhi su un suo ex calciatore, 38 anni, di proprietà della Sampdoria, si parla, ovviamente, di Fabio Quagliarella, instancabile e navigato goleador, che a Genova, sponda Samp, ha trovato la sua isola felice, la sua ultima destinazione calcistica, almeno nelle intenzioni. L’ipotesi ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sono storie che non possono finire per interessi o per l’idea della gloria, eventuale, finale. Certi amori, resistono, anche nell calcio.(Facebook)Nei giorni scorsi, con l’approssimarsi dell’apertura della sessione invernale del calciomercato, una voce clamorosa, ha iniziato man mano a farsi sempre più ingombrante e realistica. Lantus,ricerca di un attaccante di riserva, avrebbe messo gli occhi su un suo ex calciatore, 38 anni, di proprietà delladoria, si parla, ovviamente, di, instancabile e navigato goleador, che a Genova, sponda, ha trovato la sua isola felice, la sua ultima destinazione calcistica, almeno nelle intenzioni. L’ipotesi ...

