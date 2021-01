Modifica server DNS nelle impostazioni di connessione Windows 10

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella guida su come funziona un router abbiamo anche spiegato come funziona Internet e come i computer sono connessi dentro delle reti legate tra loro. L'architettura che supporta la rete Internet è piuttosto complessa, con pacchetti di dati che devono percorrere diverse strade fino ad arrivare a noi. Se, quindi, fosse possibile ottimizzare tali strade, si potrebbe teoricamente migliorare la velocità dellainternet a casa. Tra le cose che possiamo ottimizzare ci sono i DNS dellaInternet utilizzata in quel preciso momento; vediamo insieme quindi comere iDNS sui PC con10, così da poter accedere velocemente ai siti anche senza censure o limitazioni regionali. LEGGI ANCHE: DNS più veloci e sicuri per proteggere la...