Lunedì al via Emergency Center, il nuovo Pronto Soccorso di Humanitas Gavazzeni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lunedì 11 gennaio entra in funzione Emergency Center, il nuovo Pronto Soccorso di Humanitas Gavazzeni a Bergamo. Per consentire il trasferimento e l’entrata in funzione del nuovo Emergency Center, l’attuale Pronto Soccorso sarà chiuso dalle 8 di sabato 9 gennaio fino a Lunedì 11 gennaio alla stessa ora. In questo fine settimana pertanto non sarà possibile accedere al Pronto Soccorso. La chiusura è stata comunicata ad Areu, così come alle autorità sanitarie e civili del territorio, al fine di garantire la gestione delle emergenze durante il fine settimana. Dalla mattinata di Lunedì 11 gennaio il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021)11 gennaio entra in funzione, ildia Bergamo. Per consentire il trasferimento e l’entrata in funzione del, l’attualesarà chiuso dalle 8 di sabato 9 gennaio fino a11 gennaio alla stessa ora. In questo fine settimana pertanto non sarà possibile accedere al. La chiusura è stata comunicata ad Areu, così come alle autorità sanitarie e civili del territorio, al fine di garantire la gestione delle emergenze durante il fine settimana. Dalla mattinata di11 gennaio il ...

