Lavoro, a novembre crescono occupati e inattivi, diminuiscono i disoccupati (Di venerdì 8 gennaio 2021) Istat ha rilasciato questa mattina i nuovi dati inerenti all'andamento del mercato del Lavoro italiano nel novembre 2020. Il numero di occupati torna vicino ai livelli di marzo, con 63mila occupati in più del mese di ottobre. Su base trimestrale, la crescita è pari a +127mila unità, mentre su base annua si è in difetto di 390mila unità. L'occupazione cresce in tutte le fasce d'età, tranne in quella 25-34 anni, dove il tasso di occupazione diminuisce dello 0,4% con un importante aumento dell'inattività (+1,4%). Si registra un sostanziale calo del numero dei disoccupati (-168mila unità), che costituiscono quasi il 70% di tutto il calo degli ultimi 12 mesi (-256mila). Aumentano però anche gli inattivi di 73mila unità. "Si tratta, nell'insieme, di dati che restituiscono ...

