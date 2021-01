Juve | spunta un altro positivo al Covid-19 in prima squadra

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Continua a salire il numero di contagi da-19 in casantus, unè stato annunciato dal club in questi minuti. Dopo quelle di Cuadrado ed Alex Sandro, con tanto di polemiche pre-Milan, eccore un nuovo caso di contagio da-19 in casantus. Stavolta di tratta di Matthijs De Ligt, come comunicato Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : [Goal] Juve, nella lista degli attaccanti spunta anche l'idea Quagliarella ?? - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Juve, spunta un nuovo caso Covid-19: è De Ligt, già disposto l'isolamento - CatAugelli : RT @CorSport: #Dybala torna a incantare, #Totti lo adora: spunta un like sui social ?? - live_serie : ??Casting centravanti, spunta Shomurodov?? - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: SPUNTA L’UZBEKO ??”Juve, subito #Shomurodov” [Tuttosport] Questo giocatore devo dire che mi stuzzica: alto e con buoni p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve spunta

Juvenews.eu

Fifa 21 Toty, si votano i giocatori per la squadra dell'anno: tra gli attaccanti oltre a Cristiano Ronaldo spunta anche Ciccio Caputo ...MERCATO JUVENTUS – Paratici è alla ricerca di una quarta punta. Ad oggi in rosa non esiste un vice morata, sia per caratteristiche che numericamente, visto che sono solo tre le punte in rosa: Ronaldo, ...