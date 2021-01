Joseph Blatter, l'ex presidente della Fifa ricoverato in ospedale: è grave (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter , è ricoverato in ospedale. Lo riporta l'edizione online del quotidiano 'Blick', spiegando che 'la situazione è grave, ma non è in pericolo di vita'. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ex, èin. Lo riporta l'edizione online del quotidiano 'Blick', spiegando che 'la situazione è, ma non è in pericolo di vita'. La ...

