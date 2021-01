Inter, la fiducia di Conte su Vidal inguaia Sensi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Conte continuerà ad affidarsi totalmente a Vidal a prescindere da un rendimento decisamente negativo in questa prima parte di stagione. Che succederà con Sensi? Vidal titolare inamovibile: questo il riassunto del concetto tattico di Conte, concetto che potrebbe escludere tassativamente Sensi dall’undici titolare del tecnico nerazzurro. Vidal, autore di un inizio di stagione a dir Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 gennaio 2021)continuerà ad affidarsi totalmente aa prescindere da un rendimento decisamente negativo in questa prima parte di stagione. Che succederà contitolare inamovibile: questo il riassunto del concetto tattico di, concetto che potrebbe escludere tassativamentedall’undici titolare del tecnico nerazzurro., autore di un inizio di stagione a dir Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'Inter rimedia una sconfitta a Marassi proprio prima delle sfide con Roma e Juventus, perdendo la possibilità di sorpassare il Milan al primo posto. Del ko con la Samp e non solo ...

Ha il grande pregio di essere molto pericoloso quando calcia ed è il tipo di giocatore che fa la differenza, la porta la inquadra molto bene e sta migliorando nell'avvicinarsi alla porta come gli chie ...

