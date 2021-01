Incidente De Sanctis, le condizioni dell’ex Napoli: è stabile e non in pericolo di vita (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’ex portiere del Napoli e attuale dirigente della Roma, Morgan De Sanctis, è stato protagonista di un terribile Incidente stradale nella tarda sera di martedì 5 gennaio. Le sue condizioni sono subito state considerate gravi e attualmente è in terapia intensiva. Dopo ore di apprensione, è arrivata una conferma sulle sue condizioni di salute. Secondo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’ex portiere dele attuale dirigente della Roma, Morgan De, è stato protagonista di un terribilestradale nella tarda sera di martedì 5 gennaio. Le suesono subito state considerate gravi e attualmente è in terapia intensiva. Dopo ore di apprensione, è arrivata una conferma sulle suedi salute. Secondo L'articolo

pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - Notiziedi_it : Roma, l’incidente di De Sanctis è un giallo: ecco la ricostruzione - CalcioWeb : Le notizie del giorno: il giallo sull'incidente di #DeSanctis, è morto il calciatore #Apolinario -