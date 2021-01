GF Vip ‘cancellato’, la notizia spiazza i fan: cosa sta succedendo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Salta per questa sera il doppio appuntamento settimanale del venerdì con il GF VIP, che riprenderà la messa in onda lunedì 11 gennaio. Scopriamo insieme il perché e con cosa verrà sostituito… Se stavate aspettando stasera con ansia per un’altra infuocata puntata del Gf VIP, rimarrete sicuramente delusi. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, si prende una pausa dal doppio appuntamento settimanale del venerdì. Il Grande fratello, infatti, riprenderà lunedì 11 gennaio con la prima serata su canale 5. (Continua..) Al posto della puntata del Gf VIP, per venerdì 8 gennaio, Mediaset ha deciso di lasciare spazio alla quarta e ultima puntata della fiction con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci: Fratelli Caputo. Proprio questo pare essere il motivo del cambio di programma settimanale di canale 5. Per chi si fosse perso le prime puntate ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 gennaio 2021) Salta per questa sera il doppio appuntamento settimanale del venerdì con il GF VIP, che riprenderà la messa in onda lunedì 11 gennaio. Scopriamo insieme il perché e converrà sostituito… Se stavate aspettando stasera con ansia per un’altra infuocata puntata del Gf VIP, rimarrete sicuramente delusi. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, si prende una pausa dal doppio appuntamento settimanale del venerdì. Il Grande fratello, infatti, riprenderà lunedì 11 gennaio con la prima serata su canale 5. (Continua..) Al posto della puntata del Gf VIP, per venerdì 8 gennaio, Mediaset ha deciso di lasciare spazio alla quarta e ultima puntata della fiction con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci: Fratelli Caputo. Proprio questo pare essere il motivo del cambio di programma settimanale di canale 5. Per chi si fosse perso le prime puntate ...

