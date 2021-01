Due Ponti: un uomo è morto dopo la caduta dal balcone (Di venerdì 8 gennaio 2021) La tragedia è avvenuta ai Due Ponti, zona Nord di Roma. Qui, un uomo di 36 anni incensurato e originario dello Sri Lanka, è precipitato da un palazzo in cui lavorava come domestico. L’uomo si era spaventato alla vista degli agenti della Polizia e stava cercando di scappare passando dal terrazzo. Un passo falso però lo ha fatto inciampare e lo ha fatto cadere in maniera fatale. Il 36enne è morto dopo la caduta dal balcone, il corpo senza vita è stato ritrovato nella strada che collega via Flaminia a Via Cassia. morto dopo caduta dal balcone: i dettagli dell’accaduto Un uomo di 36 anni è morto precipitando dal terrazzo mentre stava cercando di scappare dalla ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) La tragedia è avvenuta ai Due, zona Nord di Roma. Qui, undi 36 anni incensurato e originario dello Sri Lanka, è precipitato da un palazzo in cui lavorava come domestico. L’si era spaventato alla vista degli agenti della Polizia e stava cercando di scappare passando dal terrazzo. Un passo falso però lo ha fatto inciampare e lo ha fatto cadere in maniera fatale. Il 36enne èladal, il corpo senza vita è stato ritrovato nella strada che collega via Flaminia a Via Cassia.dal: i dettagli dell’accaduto Undi 36 anni èprecipitando dal terrazzo mentre stava cercando di scappare dalla ...

Tragedia a Roma Nord, dove un uomo di trentasei anni incensurato è precipitato dalla terrazza di un palazzo in cui abitava e dove si trovava insieme ...

