De Luca | “In Usa tentativo di golpe” e attacca Matteo Salvini

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 gennaio 2021) De: il governatore campano ha parlato dei fatti di Washington: “Trump dovrebbe essere arrestato.suo primo fan” Photo by Ernesto Ruscio/Getty ImagesDopo la pausa per le festività natalizie il governatore della Campania Vincenzo Detorna a parlare ai propri corregionali nella consueta diretta del venerdì. In apertura i fatti che hanno polarizzato l’attenzione negli ultimi due giorni, le violenze al Congresso negli Stati Uniti. Con il suo solito parlare diretto, Denon ha usato mezzi termine. Ha parlato di colpo di Stato del presidente uscente e per tale motivo dovrebbe essere arrestato. C’è una riflessione perché quei fatti sono sintomatici che c’è un problema nella democrazia “che non ha più la stessa presa sulle persone”. I fatti di Washington sono stati occasione per ...