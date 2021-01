Coronavirus, possibile focolaio a Bagnoli Irpino. (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 860 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 33 persone: " 3, residenti nel comune di Avellino, " 6, residenti nel comune di Bagnoli Irpino " 1, ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 860 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 33 persone: " 3, residenti nel comune di Avellino, " 6, residenti nel comune di" 1, ...

stefanoepifani : Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello d… - GazzettAvellino : Coronavirus, possibile focolaio a Bagnoli Irpino. - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi proprio come ier… - ComuneZagarolo : CORONAVIRUS: PUBBLICATO “RISTORO LAZIO IRAP”, AVVISO DA 51 MILIONI DI EURO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE Dall'11 Genn… - viralvideovlogs : RT @paoloigna1: Possibile allargamento dello stato di emergenza dalla prefettura di #Tokyo ad altre se la situazione lo dovesse richiedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus possibile Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi, 8 gennaio Il Sole 24 ORE Altri tre casi di variante inglese in Ticino. E probabilmente aumenteranno

Lo comunica il DSS. Dopo la conferma del primo caso di variante sudafricana in Ticino, reso noto il 1° gennaio, l’Ufficio del medico cantonale ha ricevuto informazione ieri sera che tre persone risult ...

Covid, lo studio: aperture rischiose anche con Rt sotto 1

Allentare le restrizioni quando l’incidenza dei contagi da Sars-Cov-2 è ancora alta, può portare a un rapido nuovo picco dei casi, e quindi dei ricoveri, anche se l’indice Rt è inferiore a 1. Lo dimos ...

Lo comunica il DSS. Dopo la conferma del primo caso di variante sudafricana in Ticino, reso noto il 1° gennaio, l’Ufficio del medico cantonale ha ricevuto informazione ieri sera che tre persone risult ...Allentare le restrizioni quando l’incidenza dei contagi da Sars-Cov-2 è ancora alta, può portare a un rapido nuovo picco dei casi, e quindi dei ricoveri, anche se l’indice Rt è inferiore a 1. Lo dimos ...