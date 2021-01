(Di sabato 9 gennaio 2021) Rispetto alla mattinata si contano altri 1.048di contagio (190 nel Vicentino). Gli attualmentescendono a 89.303. Scendono anche i ricoveri in ospedale, -7 per quanto riguarda l'area ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - giornaleradiofm : Coronavirus: Ebano, nessun effetto con oltre 18 mln fatturato, nuova Academy e iniziative #Lavoro… - infoitinterno : Coronavirus, oltre 4mila nuovi casi e 140 decessi ma calano i positivi ricoverati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre

Regione Emilia Romagna

Obiettivo: mettere in sicurezza le scuole anticipando la vaccinazione dei prof. Il governo ci sta pensando, ma non sarà semplice. Anzi. Sulla carta il piano vaccinale prevedeva di avere ...Niente «effetto lockdown»: pochi mesi di riduzione delle emissioni di Co2 non hanno inciso sull’impennata del clima. Che ha registrato quest’anno un picco pari al 2016 ...