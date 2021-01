Cislago | prende fuoco un’auto in centro

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Potrebbe anche non essere stato un corto circuito a far scaturire il, nel primo pomeriggio di oggi, dal vano motore di un furgone parcheggiato nell’area di sosta di via Cavour a. A dare l’allarme sono stati dei passanti, che hanno visto le fiamme e hanno chiamato subito i pompieri. Sul posto è accorsa td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.