Chi è Gianmarco Saurino | il giovane protagonista di “Che Dio ci aiuti”

Gianmarco Saurino, 28 anni, è nato a Foggia il 12 dicembre del 1992. Attore di teatro, televisivo e anche doppiatore, Gianmarco Saurino è alto 180 cm per 72 kg di peso. È appassionato di sport estremi, come il paracadutismo, e ama la musica, infatti suona l'ukulele e l'armonica. Non si sa molto della sua vita privata, ma a quanto pare lo stesso Saurino ha rivelato di essere ufficialmente fidanzato da tempo con una chef pugliese. L'attore è presente sui social, il suo profilo Instagram @gisau conta più di 300.000 followers. Gianmarco Saurino è uno dei giovani protagonisti di Che Dio ci aiuti, fiction di Rai 1 in cui interpreta il ruolo di Nico. Saurino fin da ragazzino ha capito che la sua strada sarebbe stata la recitazione, così ...

