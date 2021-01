C'è la nuova bozza del Recovery, forse in serata un vertice. Ma Renzi: 'Serve il Mes' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Restano le forti tensioni all'interno della maggioranza. Il ministro Gualtieri ha presentato la nuova bozza con le modifiche chieste da Italia viva e Pd. Ma potrebbe non bastare per evitare la crisi Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Restano le forti tensioni all'interno della maggioranza. Il ministro Gualtieri ha presentato lacon le modifiche chieste da Italia viva e Pd. Ma potrebbe non bastare per evitare la crisi

fattoquotidiano : Recovery plan, a Italia Viva non va bene nemmeno la nuova bozza. Bellanova e Bonetti vogliono più soldi per i loro… - fattoquotidiano : Crisi di governo: quale futuro per la maggioranza? Sul Fatto di domani gli ultimi sviluppi con una nuova bozza di… - ColdirettiAL : Bozza #RecoveryPlan: taglia la svolta #green. Il #Governo spieghi motivo cambio di rotta. La nuova versione limita… - paolorm2012 : RT @JohnHard3: Recovery plan, a Italia Viva non va bene nemmeno la nuova bozza. Bellanova e Bonetti vogliono più soldi per i loro ministeri… - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Più investimenti nella nuova bozza del Recovery. Ma resta il nodo governance -