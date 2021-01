Atalanta, Gasperini: “Gara difficile contro il Benevento, neopromossa ma che vince tanto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'Atalanta domani sarà ospite del sorprendente Benevento di Pippo Inzaghi reduce dalla vittoria esterna a Cagliari. Il tecnico della Dea Gasperini presenta la partita e mette in guardia i suoi. “I nostri avversari di domani hanno vinto sei partite, sono parecchie per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c’è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica. È una squadra veloce, è pericolosa anche sulle palle inattive. Dobbiamo essere pronti, abbiamo visto come gioca. Sarà una partita difficile, dobbiamo giocare bene”.caption id="attachment 1065731" align="alignnone" width="3000" Benevento-Lazio (getty images)/captionTURNOVER.“Guardo il momento e la situazione, Palomino ad esempio sta molto meglio. Poi ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'domani sarà ospite del sorprendentedi Pippo Inzaghi reduce dalla vittoria esterna a Cagliari. Il tecnico della Deapresenta la partita e mette in guardia i suoi. “I nostri avversari di domani hanno vinto sei partite, sono parecchie per una. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c’è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica. È una squadra veloce, è pericolosa anche sulle palle inattive. Dobbiamo essere pronti, abbiamo visto come gioca. Sarà una partita, dobbiamo giocare bene”.caption id="attachment 1065731" align="alignnone" width="3000"-Lazio (getty images)/captionTURNOVER.“Guardo il momento e la situazione, Palomino ad esempio sta molto meglio. Poi ...

