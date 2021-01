Videogiochi nel 2021: si prevede una crescita anche quest'anno dopo un 2020 da record (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 che, in realtà, ha causato un enorme crescita del settore dei Videogiochi. Tantissime persone si sono rivolte ai giochi su vari dispositivi durante i periodi di lockdown e proprio questo ha determinato una fortissima crescita per il settore videoludico. Quello appena passato è stato un anno da record per l'industria, con una crescita pari al 12%, e secondo SuperData il settore continuerà a crescere anche durante il 2021. SuperData afferma che quest'anno vedremo ancora una crescita, anche se molto più piccola, del 2%. questa previsione di crescita più contenuta ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilè stato caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 che, in realtà, ha causato un enormedel settore dei. Tantissime persone si sono rivolte ai giochi su vari dispositivi durante i periodi di lockdown e proprioo ha determinato una fortissimaper il settore videoludico. Quello appena passato è stato undaper l'industria, con unapari al 12%, e secondo SuperData il settore continuerà a cresceredurante il. SuperData afferma chevedremo ancora unase molto più piccola, del 2%.a previsione dipiù contenuta ...

Eurogamer_it : SuperData prevede una crescita per i #videogiochi anche nel 2021. - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Tante #promozioni ed #offerte su #videogiochi & #tech Non perdete gli #sconti di #Amazon, #CDKeys, #Eneba e #eBay. En… - paolomusano : Il regista statunitense Eric Power firma un nuovo videoclip per il cantautore indie-pop Jeremy Messersmith, catapul… - MicrosoftRTweet : RT @badtasteit: #Microsoft tentò di acquisire Nintendo nel 2000, gli risero in faccia! - badtasteit : #Microsoft tentò di acquisire Nintendo nel 2000, gli risero in faccia! -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi nel Coric, nostalgia Roma. Niente foto in giallorosso? Lui la prende dal videogioco Corriere dello Sport.it Comune di Bergamo, oltre 4 milioni di euro investiti sul verde

Potenziamento del patrimonio arboreo, ristrutturazioni e riqualificazioni, manutenzioni straordinarie e nuove realizzazioni ...

I Galante (Digital Bros) fanno shopping in Australia di videogiochi

La quotata Star che opera nel mercato internazionale dei videogiochi ha rilevato il 100% di Infinite Interactive e Infinity Plus Two. La transazione, per 4,5 milioni di dollari, è stata effettuata att ...

Potenziamento del patrimonio arboreo, ristrutturazioni e riqualificazioni, manutenzioni straordinarie e nuove realizzazioni ...La quotata Star che opera nel mercato internazionale dei videogiochi ha rilevato il 100% di Infinite Interactive e Infinity Plus Two. La transazione, per 4,5 milioni di dollari, è stata effettuata att ...