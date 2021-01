Vento e neve | come la letteratura diventa un riflesso

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilun mostro ebbro, mugliare udii, notturno. Errava non veduto tra i monti, e poi s’urtava al casolare piccolo, ed in un lungo ululo acuto fuggiva ai boschi, e poi tornava ancora più ebbro, con suoi gridi aspri di muto. L’udii tutta la notte ed all’aurora non più. Dormii. Sognai su la mattina che la pace scendeva a chi lavora. Or vedo: scende: era divina l’anima. Il cielo tutto a terra cade col bianco polverio d’una rovina. Non un’orma. Vani te anche le strade, la terra è tutta un solo mare a onde bianche, di porche ov’erano le biade. Resta il mio casolare unico, donde esploro invano. Non c’è più nessuno. E solo a me che chiamo, ecco risponde. il pigolio d’un passero digiuno. Quando i nostri genitori erano bambini era normale andare in Fara con lo slittino e sentire quel freddo che solo lasa creare stuzzicando la pelle ...