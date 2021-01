“Uccisa e data in pasto ai maiali”. Risvolti orribili su Maria Chindamo, scomparsa nel 2016 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nuove rivelazioni del collaboratore di giustizia Antonio Cossidente hanno gettato una luce macabra sulla fine di Maria Chindamo. La donna, di Laureana Borrello, comune di meno di 5000 anime nella città metropolitana di Reggio Calabria, è scomparsa nel 2016. L’ultima volta era stata avvistata nella sua tenuta agricola di Limbadi, provincia di Vibo Valentia. Maria sarebbe stata Uccisa dalla ‘Ndrangheta, perché si rifiutava di vendere i suoi terreni a Salvatore Ascone, arrestato nel 2019 e poi rilasciato dopo il riesame. Sulla spietatezza dei killer delle organizzazioni criminali si è detto molto e sono stati girati anche dei film. Tutti ricordano, ad esempio, Giuseppe Di Matteo, il bambino, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, ucciso e poi sciolto nell’acido da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nuove rivelazioni del collaboratore di giustizia Antonio Cossidente hanno gettato una luce macabra sulla fine di. La donna, di Laureana Borrello, comune di meno di 5000 anime nella città metropolitana di Reggio Calabria, ènel. L’ultima volta era stata avvistata nella sua tenuta agricola di Limbadi, provincia di Vibo Valentia.sarebbe statadalla ‘Ndrangheta, perché si rifiutava di vendere i suoi terreni a Salvatore Ascone, arrestato nel 2019 e poi rilasciato dopo il riesame. Sulla spietatezza dei killer delle organizzazioni criminali si è detto molto e sono stati girati anche dei film. Tutti ricordano, ad esempio, Giuseppe Di Matteo, il bambino, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, ucciso e poi sciolto nell’acido da ...

