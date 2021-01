Seat Leon e-Hybrid: la prova della nuova ibrida plug-in (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giunta ormai alla quarta generazione, la nuova Seat Leon e-Hybrid segue i trend di mercato e adotta la motorizzazione ibrida plug-in. Questo tipo di motorizzazione nel 2020, infatti, è una delle opzioni più quotate dai clienti alla ricerca di una mobilità sostenibile. Doti dinamiche del powertrain Da un lato, è vero, la sensibilità ecofriendly sta contagiando sempre più persone. E questo è un bene per l’aria che respiriamo e l’ambiente in cui viviamo. Ma dall’altro, bisogna riconoscere che guidare una vettura con un powertrain plug-in Hybrid significa avere a disposizione più cavalli e più potenza istantanea. A beneficiarne, quindi, sono soprattutto le prestazioni dinamiche della vettura con massima soddisfazione di chi si trova al ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giunta ormai alla quarta generazione, lae-segue i trend di mercato e adotta la motorizzazione-in. Questo tipo di motorizzazione nel 2020, infatti, è una delle opzioni più quotate dai clienti alla ricerca di una mobilità sostenibile. Doti dinamiche del powertrain Da un lato, è vero, la sensibilità ecofriendly sta contagiando sempre più persone. E questo è un bene per l’aria che respiriamo e l’ambiente in cui viviamo. Ma dall’altro, bisogna riconoscere che guidare una vettura con un powertrain-insignifica avere a disposizione più cavalli e più potenza istantanea. A beneficiarne, quindi, sono soprattutto le prestazioni dinamichevettura con massima soddisfazione di chi si trova al ...

