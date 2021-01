Parma – Lazio, in Tv e formazioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Parma – Lazio è una delle partite in programma per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. La gara che si giocherà domenica 10 gennaio alle 15.00 allo stadio Tardini, sarà un’importante occasione per entrambe le squadre di guadagnare punti utili. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Parma – Lazio, come si presentano le squadre? Parma e Lazio hanno alle spalle due situazioni molto diverse fra loro. I padroni di casa da quando è cominciata la stagione hanno collezionato più sconfitte che vittorie e questo è costato loro il diciottesimo posto in classifica. La squadra dei Crociati non è partita con il piede giusto e per questo si trova in zona retrocessione. Durante la scorsa giornata ha incassato l’ennesima sconfitta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021)è una delle partite in programma per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. La gara che si giocherà domenica 10 gennaio alle 15.00 allo stadio Tardini, sarà un’importante occasione per entrambe le squadre di guadagnare punti utili. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo., come si presentano le squadre?hanno alle spalle due situazioni molto diverse fra loro. I padroni di casa da quando è cominciata la stagione hanno collezionato più sconfitte che vittorie e questo è costato loro il diciottesimo posto in classifica. La squadra dei Crociati non è partita con il piede giusto e per questo si trova in zona retrocessione. Durante la scorsa giornata ha incassato l’ennesima sconfitta ...

Parma - Lazio è in programma per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Clicca qui per scoprire le probabili formazioni!

UFFICIALE, il Parma esonera Liverani: atteso D’Aversa

Il Parma cambia allenatore. Esonerato Fabio Liverani, al suo posto Roberto D’Aversa. Gli ultimi aggiornamenti. Il Parma ha ufficializzato l’esonero del tecnico Fabio Liverani.

Il Parma cambia allenatore. Esonerato Fabio Liverani, al suo posto Roberto D'Aversa. Gli ultimi aggiornamenti. Il Parma ha ufficializzato l'esonero del tecnico Fabio Liverani.