Paganini (Rai Sport): “Quagliarella-Juve? Contatti continui. Occhio allo scambio Gomez-Bernardeschi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Juventus si muove sul mercato e cerca rinforzi in vista di gennaio. A fare il punto sulle trattative in casa bianconera ci ha pensato il noto esperto di mercato di Rai Sport Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera. Ecco un estratto delle dichiarazioni: Quagliarella? “Ci sono Contatti continui ormai da settimane. Questo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lantus si muove sul mercato e cerca rinforzi in vista di gennaio. A fare il punto sulle trattative in casa bianconera ci ha pensato il noto esperto di mercato di RaiPaolo, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera. Ecco un estratto delle dichiarazioni:? “Ci sonoormai da settimane. Questo L'articolo

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paganini (Rai Sport) a RBN: 'Quagliarella piace e sarebbe pronto subito. Occhio allo scambio Bernardeschi-Gomez' https:/… - TUTTOJUVE_COM : Paganini (Rai Sport) a RBN: 'Quagliarella piace e sarebbe pronto subito. Occhio allo scambio Bernardeschi-Gomez' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Paganini: 'Milik? Il Napoli non prende in considerazione offerte basse, su Llorente e Lobotka...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Paganini: 'Milik? Il Napoli non prende in considerazione offerte basse, su Llorente e Lobotka...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Paganini: 'Milik? Il Napoli non prende in considerazione offerte basse, su Llorente e Lobotka...' -