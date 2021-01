Microsoft tentò di acquisire Nintendo | Ecco come è andata

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Quest’anno Xbox ha spento 20 candeline, per l’occasione è stata pubblicata da Bloomberg la storia dell’azienda ed alcuni retroscena interessanti,quello che videnel vano tentativo dima senza successo.rise in faccia aAlcuni ex dirigenti hanno raccontato quanto segue: Organizzamo un incontro conper proporgli l’acquisizione. Vi dirò che si sono ca*ati addosso dalle risate. Avete mai avuto qualcuno che per un’ora non fa altro che ridervi in faccia? E’ così che andò. Nel Gennaio del 2000 tenemmo un secondo incontro, questa volta però volevamo fare una collaborazione in cuiavrebbe creato l’hardware Xbox ei giochi. Il loro hardware faceva ca*are ...