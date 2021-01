**Lombardia: Salvini, ‘squadra chiusa, da domani giunta più forte’** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. Adnkronos) – “Non do giudizi sulle persone, non è Giulio Gallera ad avere più o meno responsabilità. Ma sono contento perchè domani parte in Lombardia una giunta più forte. La squadra è chiusa”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. Adnkronos) – “Non do giudizi sulle persone, non è Giulio Gallera ad avere più o meno responsabilità. Ma sono contento perchèparte in Lombardia unapiù forte. La squadra è”. Lo dice Matteoa Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

pfmajorino : #Salvini annuncia sorridente la squadra della #Lombardia. Al di là del fatto che ha commissariato #Fontana (e ribad… - fattoquotidiano : Regione Lombardia, Salvini e la carta Moratti per commissariare Fontana. Ma Gallera blocca il rimpasto: vuole un a… - pfmajorino : Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste o… - FRANCESCOLARDIN : Regione Lombardia, Salvini e la carta Moratti per commissariare Fontana. Ma Gallera blocca il rimpasto: vuole un a… - ZenatiDavide : Regione Lombardia, Salvini e la carta Moratti per commissariare Fontana. Ma Gallera blocca il rimpasto: vuole un al… -