I due vaccini contro i parassiti del nostro tempo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In una notte di novembre di quattro anni fa, era l’8 novembre 2016, ho avuto la percezione esatta che il mondo sarebbe entrato in un tunnel dal quale sarebbe stato disagevole uscire. Quella notte Donald Trump aveva vinto a sorpresa, a sorpresissima, le elezioni presidenziali americane sconfiggendo Hillary Clinton grazie a una serie di circostanze straordinarie, tra cui anche l’aver vinto con tre milioni di voti in meno rispetto alla sua avversaria, e a un aiutino da parte dei servizi segreti russi, abili a sfruttare le falle di un sistema occidentale consegnatosi inconsapevolmente agli algoritmi delle piattaforme digitali tra gli applausi di noi entusiasti del progresso tecnologico e lo sfregarsi le mani degli agenti globali del caos. Le avvisaglie di uno smottamento tellurico del mondo come lo avevamo conosciuto fino ad allora c’erano state qualche mese prima, a giugno, con il ...