Giulia De Lellis: Carlo le regala l’anello? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Vacanze di Natale sulla neve in Svizzera per Giulia De Lellis e il neo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Aggirando le limitazioni imposte in Italia per la pandemia sanitaria, la bella influencer si sta rilassando tra le vette di Saint Moritz, dove sciare è ancora possibile. Neanche il Covid è riuscito a fermare la vita a cinque stelle di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Vacanze di Natale sulla neve in Svizzera perDee il neo fidanzatoGussalli Beretta. Aggirando le limitazioni imposte in Italia per la pandemia sanitaria, la bella influencer si sta rilassando tra le vette di Saint Moritz, dove sciare è ancora possibile. Neanche il Covid è riuscito a fermare la vita a cinque stelle diDe. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata Articolo completo: dal blog SoloDonna

tina44005840 : RT @micdoingthings: avete reso famosi personaggi vuoti come Giulia De Lellis facendoli diventare dei guru (e modelli da seguire) e adesso v… - inutile_canzone : RT @emmaishome: ho tanti difetti ma almeno non seguo giulia de lellis - emmaishome : ho tanti difetti ma almeno non seguo giulia de lellis - Cc1008Isabella : Mi fate un po’ ridere quando pensate che sia stata Giulia De Lellis a scrivere il suo libro?? E dai ragazzi riprendetevi - Marteensis : RT @micdoingthings: avete reso famosi personaggi vuoti come Giulia De Lellis facendoli diventare dei guru (e modelli da seguire) e adesso v… -