Francesca Chillemi | «In Che Dio ci aiuti 6 mi sento un po’ Wonder Woman»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e la corazzata di amiche e amici di Che Dio ci aiuti sono pronti per la sesta stagione della fiction tanta amata dal pubblico di Rai 1 (dal 7 gennaio in prima serata). In questa nuova avventura la protagonista ritorna nel convento ad Assisi dove ha trovato la vocazione, sarà qui che dovrà fare i conti con il passato e con il padre Primo, con il quale non si parla da anni.