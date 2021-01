Crisi di governo, è totonumeri in Senato: “La caduta sarebbe una tragedia” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che speranza avrebbe la maggioranza di riuscire a rimanere in piedi se effettivamente ci fosse una Crisi di governo? I numeri in Senato sono piuttosto risicati, ma dai corridoi si capisce che molti sarebbero disposti a sostenere l’esecutivo per evitare quella che Brunetta definisce una vera e propria tragedia. Certo è che sarebbe un totonumeri: senza i Senatori di Italia Viva, sarebbe indispensabile l’appoggio di almeno 5 o 6 esponenti del gruppo Misto, ex pentastellati, brunettiani e centristi. Arrivare così a fine legislatura, al 2023, però, potrebbe rivelarsi molto complesso. >> Leggi anche: Assalto al Congresso, richiesta di destituzione di Trump: invocato il 25esimo emendamento Crisi di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che speranza avrebbe la maggioranza di riuscire a rimanere in piedi se effettivamente ci fosse unadi? I numeri insono piuttosto risicati, ma dai corridoi si capisce che moltiro disposti a sostenere l’esecutivo per evitare quella che Brunetta definisce una vera e propria. Certo è cheun: senza iri di Italia Viva,indispensabile l’appoggio di almeno 5 o 6 esponenti del gruppo Misto, ex pentastellati, brunettiani e centristi. Arrivare così a fine legislatura, al 2023, però, potrebbe rivelarsi molto complesso. >> Leggi anche: Assalto al Congresso, richiesta di destituzione di Trump: invocato il 25esimo emendamentodi ...

