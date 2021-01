Controlli dei Nas in 1848 Rsa, irregolari 281 strutture (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - In concomitanza con il periodo delle Festivit natalizie e fino al 6 gennaio, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il Ministro della ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - In concomitanza con il periodo delle Festivit natalizie e fino al 6 gennaio, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il Ministro della ...

Agenzia_Italia : Blitz dei Nas in Rsa e case di riposo: riscontrate irregolarità in 281 strutture - ortonanotizie : I carabinieri di Ortona chiudono per due volte in due giorni un bar di Ortona, il titolare denunciato per aver somm… - Riccardo_V : Se i dati sono corretti, ma non abbiamo motivo di dubitare, la gestione covid in Sicilia è stata esemplare. I numer… - Andreacritico : guanti e tute dei tecnici ospedalieri controlli micrometrici di spessore delle laminazioni siderurgiche torio lumin… - amexstyles_ : @giorgixhaz tranquilla tesoro, deve fare dei controlli per vedere se è tutto apposto dopo che a luglio abbiam scope… -