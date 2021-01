13enne morto a Capodanno, l'autopsia: ucciso da proiettile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torino, 7 gen. - (Adnkronos) - E' stata una profonda emorragia all'addome causata dalla deflagrazione di un grosso corpo esplosivo a causare la Al momento, dunque, nessuna ipotesi investigativa è esclusa e per questo ieri mattina sono state svolte perquisizioni con esito negativo da parte di una 50ina di carabinieri all'interno del campo nomadi dove è avvenuto il fatto e sono state sentite quali persone informate sui fatti tutti coloro che a vario titolo erano presenti in quel momento. Le indagini sono coordinate dalla procura e al momento non risultano indagati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Torino, 7 gen. - (Adnkronos) - E' stata una profonda emorragia all'addome causata dalla deflagrazione di un grosso corpo esplosivo a causare la Al momento, dunque, nessuna ipotesi investigativa è esclusa e per questo ieri mattina sono state svolte perquisizioni con esito negativo da parte di una 50ina di carabinieri all'interno del campo nomadi dove è avvenuto il fatto e sono state sentite quali persone informate sui fatti tutti coloro che a vario titolo erano presenti in quel momento. Le indagini sono coordinate dalla procura e al momento non risultano indagati.

