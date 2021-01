Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE .20 GINA PANDOLFO BUONA FESTA DELL’EPIFANIA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO OGGI ULTIMO GIORNO IN ZONA ROSSA, SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE DA DOMANI AL 15 GENNAIO, NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA: VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE IN VISTA DELLA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTA PER LUNEDÌ 11 GENNAIO, DAL 7 GENNAIO SULLA FERROVIA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO NUOVA OFFERTA COMMERCIALE PER AGEVOLARE L’UTENZA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI ...