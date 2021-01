Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Torneranno in se domani 5 milioni di studenti italiani delle elementari e delle medie rientro posticipato a lunedì 11 per quelli delle scuole superiori anche se alcune regioni hanno scelto altre date per il rientro in classe il Piemonte 18 gennaio Friuli Veneto e Marche il primo che Brian la Campania riaprirà lunedì 11 gennaio per le scuole dell’infanzia le prime due classi della primaria la Calabria proseguirà con la didattica di danza elementari fino al 15 gennaio alle superiori fino al 31 in Puglia didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio e a distanza per tutti fino al 17 in Molise ti penso ministro vaccino paese Il commissario Domenico Arcuri inviare subito 1500 operatori tra medici e infermieri a integrazione dei 2800 già operativi nelle singole regioni la suddivisione sarà ...