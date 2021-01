Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)dailynews radiogiornale studio Giuliano emergenza covid in apertura per somministrare il vaccino fa il commissario domenica Arcuri invierà subito 1500 operatori tra medici e infermieri e integrazione dei 3800 operativi nelle singole regioni la suddivisione sarà in base alla popolazione entro il 7 gennaio sarà comunicato l’elenco del personale individuato per regione all’agenzia per il lavoro e a partire dalle 20 i primi candidati saranno disponibili ma sicuro Arcuri al vertice tra governo e regioni durante il quale il ministro della Salute speranza dice che ora è in atto quel accelerazione Nella campagna vaccinale necessarie al paese è pronto siamo secondi per il numero di vaccinazioni inuit nelle regioni è partita la macchina 70000 dosi al giorno in attesa degli altri vaccini autorizzati e le regioni chiedono più personale per chi fa più vaccinii clan mafiosi ...