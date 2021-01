Scuola – Nanni | Su concorso nidi | ipocrisia e assurdità a 5 stelle

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) – “Proprio qualche giorno fa l’assessore al personale del Comune di Roma, a seguito della segnalazione di molteplici errori commessi nella sua stesura, aveva comunicato pubblicamente che la graduatoria deldelle educatrici deisarebbe stata congelata. Ieri, a dimostrazione dell’e dell’dell’amministrazione a 5, la stessa graduatoria è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/1/2021”. Così in una nota Dario, consigliere del VI Municipio. “A questo punto – aggiunge– l’unico strumento a disposizione di chi non ha visto conteggiati anni di lavoro o titoli è quello del ricorso per vie legali. E’ davvero surreale tutto quello che sta accadendo su questa vicenda che se non fosse perché vede coinvolte la vita e la ...