Scommesse anomale sul match col Pordenone | la Salernitana chiede l’intervento dell’autorità giudiziaria

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Flussi anomali disu. E’ accaduto lunedì. Le puntate hanno fatto abbassare progressivamente la quotazione del 2, nonostante la gara contrapponesse la capolista del campionato di Serie B ad una squadra con 10 punti in meno in classifica. Così, la squadra campana ha chiesto, con una nota ufficiale,delle autorità giudiziarie. La notizia è sul Corriere dello Sport. «A seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché di innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni disportive ascrivibili alla partita, laauspica che l’autoritàdi ogni ordine e grado possa far presto luce ed accertare l’effettiva ...